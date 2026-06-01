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LOL
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DOTA2
7
CSGO
6
Brazilian Women Cup
07:45 - 22.07
Nữ Vasco Da Gama
vs
Nữ Sao Paulo
1 - 3
1 - 3
-
-
-
-
-
-
VĐQG Mexico
08:00 - 22.07
Cruz Azul
vs
Puebla
1 - 0
0 - 3
1 - 1
1 - 0
0 - 3
1 - 1
FILIP
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
09:00 - 22.07
Vissel Kobe
vs
FC Imabari
1 - 1
1 - 1
-
-
-
-
-
-
VĐQG Mexico
10:05 - 22.07
Toluca
vs
Pumas U.N.A.M.
2 - 3
1 - 1
1 - 1
2 - 3
1 - 1
1 - 1
ASTRA
-
-
-
-
-
-
OFC U16 Championship Cup
13:00 - 22.07
Fiji U16
vs
Solomon Islands U16
3 - 1
3 - 1
-
-
-
-
-
-
NZ Northern Premier League
14:30 - 22.07
East Coast Bays
vs
Auckland City
2 - 1
1 - 0
2 - 0
2 - 1
1 - 0
2 - 0
POLO
-
-
-
-
-
-
New Zealand Women Premier Division
14:30 - 22.07
Nữ Auckland United
vs
Nữ Eastern Suburbs
1 - 1
1 - 0
1 - 1
1 - 1
1 - 0
1 - 1
-
-
-
-
-
-
Australia Capital Territory U23 League
14:30 - 22.07
Tuggeranong United U23
vs
Canberra White Eagles U23
1 - 2
1 - 2
-
-
-
-
-
-
UEFA Women Champions League
15:00 - 22.07
Nữ Neftchi Baku
vs
Nữ Buducnost Podgorica
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
FELIX
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
15:30 - 22.07
Kustosija
vs
Krka
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
AFF Women Championship
15:45 - 22.07
Nữ Campuchia
vs
Nữ Singapore
0 - 5
0 - 1
0 - 5
0 - 1
MAX
-
-
-
-
-
-
UEFA Women Champions League
16:00 - 22.07
Nữ Athlone Town AFC
vs
Nữ ZFK Skopje
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
TONI
-
-
-
-
-
-
Ngoại Hạng Darwin
16:00 - 22.07
Port Darwin FC
vs
Casuarina FC
1 - 5
4 - 0
1 - 4
1 - 5
4 - 0
1 - 4
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
16:00 - 22.07
Ipswich City
vs
Brisbane Roar
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
16:00 - 22.07
Maritimo
vs
Camacha
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
MML W
16:00 - 22.07
Nữ Thitsar Arman
vs
Nữ Young Lionesses FC
5 - 0
5 - 0
-
-
-
-
-
-
MML W
16:00 - 22.07
Nữ Shan Utd
vs
Nữ Zwekapin FC
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Australia FFA Cup
16:30 - 22.07
Cooma Tigers
vs
Western Sydney
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HIRO
-
-
-
-
-
-
Australia FFA Cup
16:30 - 22.07
Maitland
vs
Fremantle City
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
XMEN
-
-
-
-
-
-
Australia FFA Cup
16:30 - 22.07
Sydney United 58 FC
vs
Central Coast Mariners
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
OLER
-
-
-
-
-
-
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Uruguay Liga de Ascenso
06:15 - 22.07
Verdirrojo
vs
Borges
-
-
-
-
-
-
Salvador Liga Mayor Basketball
08:15 - 22.07
Thunder El Salvador
vs
Seven Academy
-
-
-
-
-
-
Canada CEBL
08:30 - 22.07
Saskatoon Mamba
vs
Edmonton Stingers
-
-
-
-
-
-
Canada CEBL
08:30 - 22.07
Calgary Surge
vs
Vancouver Bandits
-
-
-
-
-
-
Salvador Liga Mayor Basketball
09:45 - 22.07
Destroyer BKB Club
vs
Dark Fire
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
13:30 - 22.07
Nữ Shanxi Zhuyeqing
vs
Nữ Hebei Hengshuihu
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 22.07
Whai
vs
Otago Nuggets
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 22.07
Negros Muscovados
vs
Pasay Voyagers
ALAN
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
16:00 - 22.07
Nữ Henan Yaoxin
vs
Nữ Chouzhou Bank
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 22.07
Meycauayan
vs
Pasig City
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
18:30 - 22.07
Nữ DongGuan
vs
Nữ Shanghai Jiao Tong Uni
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 22.07
Bulacan Kuyas
vs
Quezon Huskers
ALAN
-
-
-
-
-
-
Europe U18 Championship Division C
20:30 - 22.07
MoldovaU18
vs
San Marino U18
-
-
-
-
-
-
Superettan Basket
23:00 - 22.07
Huddinge
vs
Malbas
-
-
-
-
-
-
FIBA U18 Women's European Championship Division
00:00 - 23.07
Nữ Gibraltar U18
vs
Nữ Kosovo U18
-
-
-
-
-
-
Europe U18 Championship Division C
01:30 - 23.07
Kosovo U18
vs
GibraltarU18
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
02:00 - 23.07
Nữ Seattle Storm
vs
Nữ Minnesota Lynx
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
02:00 - 23.07
Nữ Los Angeles Sparks
vs
Nữ Phoenix Mercury
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:00 - 23.07
Nữ NY Liberty
vs
Nữ Chicago Sky
ALAN
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:30 - 23.07
Nữ Mystics
vs
Nữ Las Vegas Aces
-
-
-
-
-
-
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ATP Challenger Bloomfield Hills, USA Men Singles
06:00 - 22.07
Alex Michelsen
vs
Arthur Gea
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Michelsen
-
-
-
-
-
Arthur Gea
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
07:00 - 22.07
Lorenzo Brunkow
vs
Pavel Bushuev
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lorenzo Brunkow
-
-
-
-
-
Pavel Bushuev
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 22.07
Cayden Wang
vs
Aaron Eliscu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cayden Wang
-
-
-
-
-
Aaron Eliscu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 22.07
Finn Willman
vs
David Duong
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Finn Willman
-
-
-
-
-
David Duong
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 22.07
Lawee Sherif
vs
Blake Anderson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lawee Sherif
-
-
-
-
-
Blake Anderson
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 22.07
Evan Lee
vs
John Patrick Popowich
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Evan Lee
-
-
-
-
-
John Patrick Popowich
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Kitzbuhel, Austria Men Singles
16:00 - 22.07
Quentin Halys
vs
Valentin Vacherot
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Quentin Halys
-
-
-
-
-
Valentin Vacherot
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA Prague, Czech Republic Women Singles
16:00 - 22.07
Ayla Aksu
vs
Daria Snigur
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ayla Aksu
-
-
-
-
-
Daria Snigur
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
ATP Kitzbuhel, Austria Men Singles
17:10 - 22.07
Jan-Lennard Struff
vs
Mariano Navone
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jan-Lennard Struff
-
-
-
-
-
Mariano Navone
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA Prague, Czech Republic Women Singles
17:10 - 22.07
Marie Bouzkova
vs
Lee Carol Young Suh
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marie Bouzkova
-
-
-
-
-
Lee Carol Young Suh
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
ATP Kitzbuhel, Austria Men Singles
18:20 - 22.07
Tomas Martin Etcheverry
vs
Jurij Rodionov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tomas Martin Etcheverry
-
-
-
-
-
Jurij Rodionov
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
WTA Prague, Czech Republic Women Singles
19:30 - 22.07
Dominika Salkova
vs
Oceane Dodin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominika Salkova
-
-
-
-
-
Oceane Dodin
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
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China Open, Singles
08:55 - 22.07
Alwi Farhan
vs
Ayush Shetty
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alwi Farhan
-
-
-
-
-
Ayush Shetty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Singles
09:35 - 22.07
Toma Junior Popov
vs
Lee Chia-hao
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Toma Junior Popov
-
-
-
-
-
Lee Chia-hao
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Singles
09:35 - 22.07
Christo Popov
vs
Lee Cheuk-yiu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Christo Popov
-
-
-
-
-
Lee Cheuk-yiu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women, Singles
09:50 - 22.07
Kirsty Gilmour
vs
Wang Zhiyi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kirsty Gilmour
-
-
-
-
-
Wang Zhiyi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women Doubles
10:30 - 22.07
Hsu Ya-ching
Sung Yu-Hsuan
vs
Lauren Lam
Allison Lee
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsu Ya-ching/Sung Yu-Hsuan
-
-
-
-
-
Lauren Lam/Allison Lee
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Mixed Doubles
10:30 - 22.07
Midorikawa H
Matsutomo M
vs
Goh Soon Huat
Shevon Lai Jemie
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Midorikawa H / Matsutomo M
-
-
-
-
-
Goh Soon Huat/Shevon Lai Jemie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women Doubles
10:40 - 22.07
Rachel Allessya Rose
Febi Setianingrum
vs
Jia Yifan
Zhang Shuxian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum
-
-
-
-
-
Jia Yifan/Zhang Shuxian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women, Singles
11:20 - 22.07
Wong Ling Ching
vs
Sim Yu-Jin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wong Ling Ching
-
-
-
-
-
Sim Yu-Jin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women, Singles
11:20 - 22.07
Kim Ga-eun
vs
Chiu Pin-Chian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Ga-eun
-
-
-
-
-
Chiu Pin-Chian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women, Singles
11:30 - 22.07
Supanida Katethong
vs
Akane Yamaguchi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Supanida Katethong
-
-
-
-
-
Akane Yamaguchi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Singles
12:10 - 22.07
Rasmus Gemke
vs
Kunlavut Vitidsarn
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rasmus Gemke
-
-
-
-
-
Kunlavut Vitidsarn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Doubles
12:10 - 22.07
Takumi Nomura
Yuichi Shimogami
vs
Chen Zhiyi
Presley Smith
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Takumi Nomura/Yuichi Shimogami
-
-
-
-
-
Chen Zhiyi/Presley Smith
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Singles
12:10 - 22.07
Nhat Nguyen
vs
Li Shifeng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhat Nguyen
-
-
-
-
-
Li Shifeng
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
China Open, Doubles
12:30 - 22.07
Huang Di
Liu Yang
vs
Fajar Alfian
Muhammad Shohibul Fikri
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Huang Di/Liu Yang
-
-
-
-
-
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Doubles
13:00 - 22.07
Hariharan Amsakarunan
Madathil Ramachandran Arjun
vs
Wang Chang
Liang Weikeng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hariharan Amsakarunan/Madathil Ramachandran Arjun
-
-
-
-
-
Wang Chang/Liang Weikeng
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women, Singles
13:00 - 22.07
Riko Gunji
vs
Sung Shuo Yun
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Riko Gunji
-
-
-
-
-
Sung Shuo Yun
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women Doubles
13:50 - 22.07
Hsu Yin-hui
Lin Jhih Yun
vs
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsu Yin-hui/Lin Jhih Yun
-
-
-
-
-
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women Doubles
13:50 - 22.07
Kaho Osawa
Mai Tanabe
vs
Hinata Suzuki
Nao Yamakita
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kaho Osawa/Mai Tanabe
-
-
-
-
-
Hinata Suzuki/Nao Yamakita
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Women Doubles
13:50 - 22.07
Ririna Hiramoto
Kokona Ishikawa
vs
Pearly Tan
Thinaah Muralitharan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ririna Hiramoto/Kokona Ishikawa
-
-
-
-
-
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
China Open, Singles
14:40 - 22.07
Loh Kean Yew
vs
Kenta Nishimoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Loh Kean Yew
-
-
-
-
-
Kenta Nishimoto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Nations League Women
15:00 - 22.07
Nữ Italy
vs
Nữ Hà Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy
-
-
-
-
-
Nữ Hà Lan
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
18:30 - 22.07
Nữ Brazil
vs
Nữ Nhật Bản
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
15:00 - 23.07
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Nữ Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Canada
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
18:30 - 23.07
Nữ USA
vs
Nữ Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
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lol
LPL Split 3 2026
16:00 - 22.07
LGD Gaming
vs
EDward Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
-
-
-
-
-
-
LPL Split 3 2026
18:00 - 22.07
Top Esports
vs
Team WE
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
-
-
-
-
-
-
HLL Summer 2026
20:00 - 22.07
Spartans EU
vs
WLGaming Esports
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
HLL Summer 2026
22:00 - 22.07
Zerolag Esports
vs
Gamespace MCE
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
LFL Summer 2026
00:00 - 23.07
ZYB Esport
vs
Skillcamp Esport
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
LFL Summer 2026
01:00 - 23.07
Galions
vs
Ici Japon Corp Esport
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
LFL Summer 2026
02:00 - 23.07
Solary
vs
Joblife
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
LFL Summer 2026
03:00 - 23.07
Karmine Corp Blue
vs
Esprit Shōnen
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
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dota2
Cringe Station Lunar Horse Trophy 8
12:00 - 22.07
Mentality Monster
vs
Teamkicked
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
EPL Masters I
14:00 - 22.07
Ilbirs Esports
vs
Dandelions
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Cringe Station Lunar Horse Trophy 8
15:00 - 22.07
Azteca
vs
Pandawa Lima
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
EPL Masters I
17:00 - 22.07
Nemiga Gaming
vs
Team Aion
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
EPL Masters I
20:00 - 22.07
Team Syntax
vs
Team Spirit Academy
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
EPL Masters I
23:00 - 22.07
Zero Tenacity
vs
Level Up
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
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EPL Masters I
02:00 - 23.07
Puckchamp
vs
Team Jenz
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
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-
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-
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csgo
European Pro League Series 8
15:00 - 22.07
Just-players
vs
1win
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
-
-
European Pro League Series 8
17:30 - 22.07
Eternal Fire
vs
CYBERSHOKE
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
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-
CCT 2026 Europe Series 5
18:00 - 22.07
SPARTA
vs
SAW Youngsters
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CCT 2026 Europe Series 5
21:00 - 22.07
INOX Division
vs
Endless Journey
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
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-
CCT 2026 Europe Series 5
00:00 - 23.07
Butterfly
vs
benched gods
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
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-
CCT 2026 South America Series 4
02:00 - 23.07
Procyon
vs
MAGICOS
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
-
-